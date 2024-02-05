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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Yeni doğum yapan eşini depremde kaybeden baba, ikizlerine hem anne hem baba oldu

        GÜLSEM ADAM - Yeni doğum yapan karısını Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki depremde kaybeden Ali Tapanç, afetten kurtulan 1 yaşındaki ikiz bebekleriyle yaşamını sürdürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 11:28 Güncelleme: 05.02.2024 - 11:28
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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Yeni doğum yapan eşini depremde kaybeden baba, ikizlerine hem anne hem baba oldu
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        GÜLSEM ADAM - Yeni doğum yapan karısını Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki depremde kaybeden Ali Tapanç, afetten kurtulan 1 yaşındaki ikiz bebekleriyle yaşamını sürdürüyor.

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Ali ve ikizlere hamile 22 yaşındaki eşi Mislina Tapanç, geçen yıl doğum için Kahramanmaraş'a gitti.

        Mislina Tapanç'ın 12 Ocak 2023'te erken doğumla dünyaya getirdiği kızı Asya anneyle kaldı, gelişimi yetersiz olan oğlu Aras ise kuvöze alındı.

        Eşi, oğlu için hastanede beklerken, kızıyla Dulkadiroğlu ilçesindeki ailesinin yanına giden Mislina Tapanç, burada 6 Şubat'taki depreme yakalandı.

        Depremin ardından hastaneden çıkıp yıkılan binaya giden baba, ailesinin desteğiyle kızı ile eşinin büyükbaba ve büyükannesini enkazdan çıkarmayı başardı.

        Tapanç, karısının cansız bedenine ulaşılmasının ardından ikizlerini yanına alıp memleketi Kadirli'ye döndü.

        Evlatlarına bakması dolayısıyla iş hayatına devam edemeyen acılı baba, eşinden geriye kalan 1 yaşındaki Asya ve Aras'a hem baba hem de anne oldu.

        - "Babam enkazda kızımın ağlama sesini duydu"

        Baba Tapanç, AA muhabirine, deprem gecesi kızı uyumadığı için saat 01.00'e kadar eşiyle telefonda konuştuğunu söyledi.

        Sabah uyanıp hayatlarına devam etmeyi beklerken depremle her şeyin yerle bir olduğunu ifade eden Tapanç, "Oğlumun hastaneden çıkmasını beklerken deprem oldu. Eşimi ve ailesini kurtarmaya gittik. Babamın enkazda ağlama sesini duyduğu kızım Asya ile eşimin ailesini kurtardık ama karıma ulaşamadık." dedi.

        Tapanç, eşiyle kurduğu hayallerin deprem nedeniyle yarım kaldığını anlattı.

        - "İkizlerim beni hayatta tutuyor"

        Zor olsa da ikizleriyle hayata tutunmaya çalıştığını dile getiren Tapanç, şöyle konuştu:

        "İkizlerim beni hayatta tutuyor. Onlar olmasa belki buralarda durmazdım. Evlatlarım, rahmetliden bana kalan hatıra. Aras bana, kızım Asya da annesine benziyor. Asya ve Aras bir ay bile anne sütünü içemedi. Rahmetli, oğlunu hiç kucağına alamadı. Herkes gibi bizim de hayalimiz vardı. 'Çocuklarımız için şunları yapalım, şunları giydirelim, şöyle bakarız, şöyle severiz' ama hepsi bitti. Allah'tan gelen bir şey. Hepimizin inancı var, elden bir şey gelmiyor."

        Tapanç, eşinin İlbistanlı köyündeki mezarını sık sık ziyaret ettiğini belirterek "Evlatlarım her şeyim, onlarla teselli oluyorum. Evlatlarımdan ayrılamıyor, onları bırakıp bir yere çalışmaya da gidemiyorum. Yavrularımı bırakamam da zaten, onlar benim canım, kanım. 'Başlarına bir iş gelir mi, mamalarını içtiler mi, uyudular mı?' Aklım hep onlarda." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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