Osmaniye'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Osmaniye'de refüje çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Osmaniye'de refüje çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
M.T. idaresindeki 80 EZ 717 plakalı otomobil, Musa Şahin Bulvarı'nda refüje çarparak devrildi.
Refüjdeki ağaca çarptıktan sonra ters dönerek duran otomobildeki M.T. ile 2 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı otomobilden çıkarılan sürücü M.T. ile diğer iki yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
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