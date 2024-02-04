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        Osmaniye'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Osmaniye'de refüje çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 19:14 Güncelleme: 04.02.2024 - 19:18
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        Osmaniye'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Osmaniye'de refüje çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        M.T. idaresindeki 80 EZ 717 plakalı otomobil, Musa Şahin Bulvarı'nda refüje çarparak devrildi.

        Refüjdeki ağaca çarptıktan sonra ters dönerek duran otomobildeki M.T. ile 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı otomobilden çıkarılan sürücü M.T. ile diğer iki yaralı, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

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