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        Osmaniye´de kontrolden çıkan otomobil ters döndü: 3 yaralı 

        OSMANİYE´de kontrolden çıkarak refüje çarpıp ters dönen otomobilde 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 19:08 Güncelleme: 04.02.2024 - 19:10
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        Osmaniye´de kontrolden çıkan otomobil ters döndü: 3 yaralı 
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        OSMANİYE´de kontrolden çıkarak refüje çarpıp ters dönen otomobilde 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 17.00 sıralarında merkez Selimiye Mahallesi Musa Şahin Bulvarı'nda meydana geldi. Şehir merkezi yönünde ilerleyen M.T. yönetimindeki 80 EZ 717 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarpıp ters döndü. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü M.T., itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekipleri, araçtaki 3 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralılardan M.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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