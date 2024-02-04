Osmaniye'de genç kızı alıkoydukları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. E.G. ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne götürüldü.

Ekipler, alıkoydukları E.G'yi fuhşa ve uyuşturucu kullanmaya zorladıkları öne sürülen M.A, E.A. ve E.Ç'yi gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ailesinin kayıp ihbarı yaptığı E.G'nin bulunması için çalışma başlattı.

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