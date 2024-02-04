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        Osmaniye'de genç kızı alıkoydukları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Osmaniye'de 17 yaşındaki kızı alıkoydukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 14:35 Güncelleme: 04.02.2024 - 14:35
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        Osmaniye'de genç kızı alıkoydukları iddiasıyla yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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        Osmaniye'de 17 yaşındaki kızı alıkoydukları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ailesinin kayıp ihbarı yaptığı E.G'nin bulunması için çalışma başlattı.

        Genç kızın, sosyal medyada tanıştığı M.A'nın evinde olduğunu belirleyen ekipler, adrese operasyon düzenledi.

        Ekipler, alıkoydukları E.G'yi fuhşa ve uyuşturucu kullanmaya zorladıkları öne sürülen M.A, E.A. ve E.Ç'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. E.G. ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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