Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in Osmaniye'deki ailesine acı haber verildi

Şehidin ve ailenin yakınları, taziye için şehidin babaevine geldi.

Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in memleketi Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi verildi.

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