Şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in Osmaniye'deki ailesine acı haber verildi
Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in memleketi Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi verildi.
Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in memleketi Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi verildi.
Merkeze bağlı Çona köyündeki babaevine giden askeri yetkililer, şehidin babası Mehmet ve annesi Nadiye Dingil'e şehadet haberini ulaştırdı.
Babaevine ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.
Şehidin ve ailenin yakınları, taziye için şehidin babaevine geldi.
Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in cenazesinin yarın düzenlenecek töreninin ardından toprağa verileceği öğrenildi.
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