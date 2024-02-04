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        TÜNEL İÇİNDE YANAN ARAÇ ZİNCİRLEME KAZAYA YOL AÇTI: 1 ÖLÜ, 6 YARALI

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2024 - 00:38 Güncelleme: 04.02.2024 - 00:38
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        TÜNEL İÇİNDE YANAN ARAÇ ZİNCİRLEME KAZAYA YOL AÇTI: 1 ÖLÜ, 6 YARALI
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        OSMANİYE´detünel içinde yanan aracın neden olduğu zincirleme kazada 1 kişi ölü, 6 kişi de yaralandı. 

        Kaza, saat 19.00 sıralarında Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Bahçe ilçesi yakınlarındaki Kızlaç Tüneli'nde meydana geldi. Tünel içerisinde plakası ve sürücüsünün ismi belli olmayan bir otomobil yandı. Yangın sonucu tünelde trafik yavaş ilerlerken Mustafa Zengin idaresindeki 62 AF 666 plakalı yolcu otobüsü, önünde ilerleyen 33 DIN 90 plakalı TIR´ın dorsesine çarptı. Kontrolden çıkan TIR da önündeki 06 ZDU 218 plakalı hafif ticari araca çarparak durdu. Kazada otobüs şoförü Mustafa Zengin hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluşurken, ekiplerin çalışması sonucu yol trafiğe açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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