Osmaniye'de yolcu otobüsünün tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Osmaniye'de yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu otobüs şoförü öldü, 6 kişi yaralandı.
Osmaniye'de yolcu otobüsünün tıra arkadan çarpması sonucu otobüs şoförü öldü, 6 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen Can Dersim Tuncelililer firmasına ait 62 AF 666 plakalı yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Bahçe ilçesi yakınlarındaki Kızlaç Tüneli'nde 33 DIN 90 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada otobüs şoförü araç içinde sıkışarak yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Bahçe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otobüs şoförünün cesedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılarak Bahçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.