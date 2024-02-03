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        Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

        IRAK´ın kuzeyinde harekat bölgesinde PKK´lı teröristlerin taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in (30) memleketi Osmaniye'deki baba evine ateş düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 16:08 Güncelleme: 03.02.2024 - 16:10
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        Osmaniye'ye şehit ateşi düştü
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        IRAK´ın kuzeyinde harekat bölgesinde PKK´lı teröristlerin taciz atışı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil'in (30) memleketi Osmaniye'deki baba evine ateş düştü.

        Piyade Uzman Çavuş Kadir Dingil´in şehit olduğu haberini Osmaniye merkeze bağlı Çona köyünde oturan ailesine askeri yetkililer verdi. Acı haberi alan babası Mehmet ve annesi Nadiye Dingil ile diğer yakınları, gözyaşlarına boğuldu. Ailenin evine Türk bayrakları asıldı. Yakınları ve köylüler de taziye için şehit evine gelmeye başladı.

        Bekar ve 7 yıllık asker olan şehit Kadir Dingil'in cenazesinin, yarın Osmaniye'de toprağa verileceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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