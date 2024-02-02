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        Osmaniye'de Yerinde Dönüşüm Projesi başladı

        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında yapımına başlanılan ilk inşaatta incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 17:47 Güncelleme: 02.02.2024 - 17:56
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        Osmaniye'de Yerinde Dönüşüm Projesi başladı
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        Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında yapımına başlanılan ilk inşaatta incelemelerde bulundu.

        Yılmaz, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki inşaat alanına yaptığı ziyarette Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hamdi Görkem Gençtürk'den bilgi aldı.

        Yerinde dönüşüm projesinin önemli olduğunu ifade eden Vali Yılmaz, projeden faydalanmak isteyenlerin gerekli şartları sağlayarak bir an önce başvurmaları gerektiğini belirtti.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Gençtürk de projeye e-Devlet üzerinden 5 bin 800 konut, 1000 iş yeri başvurusu olduğunu aktardı.

        Gençtürk, başvurulardan 41 yapı için ruhsat ve inşaat izni alındığını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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