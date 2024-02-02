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        Köpeklerin saldırdığı karacayı köylüler kurtardı

        OSMANİYE´nin Düziçi ilçesinde köpeklerin saldırısında yaralanan karaca, köylüler tarafından kurtarıldı. Battaniyeye sarılıp, su ve yemek verilen karaca, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 13:38 Güncelleme: 02.02.2024 - 13:40
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        Köpeklerin saldırdığı karacayı köylüler kurtardı
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        OSMANİYE´nin Düziçi ilçesinde köpeklerin saldırısında yaralanan karaca, köylüler tarafından kurtarıldı. Battaniyeye sarılıp, su ve yemek verilen karaca, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

        İlçenin Yenice Haruniye Mahallesi´nde oturan Ayşe Traş, saat 24.00 sıralarında köpek seslerini duyup, dışarı çıktı. Sokak köpeklerinin bir karacaya saldırdığını gören Traş, hayvanlara müdahale etti. Köpekler kaçarken yürüyemeyen karacayı kucağına alıp evine getiren Traş, hayvanı besleyip bacağındaki yaralara krem sürdü. İhbarla eve gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınan karaca tedavi edilmek üzere Yaban Hayvanı Acil İlk Müdahale Merkezi'ne götürüldü. Köpek saldırısı sonucu bacaklarında kırıklar ve vücudunda yaralanmalar olan karaca tedaviye alındı. Ayşe Traş, "Her yeri parçalanmış durumda. İnşallah kurtarırlar" dedi. 

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