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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Hamileyken enkazdan çıkarılan anne, doğan bebeğiyle deprem travmasını atlatmaya çalışıyor

        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Osmaniye'de 4 aylık hamileyken çöken binanın enkazından çıkarılan anne, doğan bebeğiyle deprem travmasını atlatmaya çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 11:04 Güncelleme: 03.02.2024 - 11:04
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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Hamileyken enkazdan çıkarılan anne, doğan bebeğiyle deprem travmasını atlatmaya çalışıyor
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        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde Osmaniye'de 4 aylık hamileyken çöken binanın enkazından çıkarılan anne, doğan bebeğiyle deprem travmasını atlatmaya çalışıyor.

        Raufbey Mahallesi'ndeki Metin Tamer Sitesi'nde 9 katlı bina, Kahramanmaraş merkezli depremlerde çöktü.

        Binanın 4. katında oturan Ahmet Uslu (49), eşi 4 aylık hamile Zekiye Uslu (42) ve oğulları Doğan Alp Uslu (16) enkaz altında kaldı. Doğan Alp, kendi imkanlarıyla enkazdan çıkarak, anne ve babası için yardım istedi. Sitenin yakınlarında bulunan özel bir hastaneye ulaşan Doğan Alp'in yardım talebi üzerine sağlık ekiplerinin desteğiyle Uslu çifti 4 saat sonra enkazdan çıkarıldı.

        Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen ve haziran ayında bir erkek çocuk dünyaya getiren Zekiye Uslu, Altay Kaan ismini verdiği bebeğiyle deprem travmasını atlatmaya çalışıyor.

        - Deprem akşamı Hatay'a uğurladığı kız kardeşini kaybetti

        Zekiye Uslu, AA muhabirine, enkazdan kurtulan oğullarının getirdiği yardımla eşiyle enkazdan çıkarıldıklarını belirtti.

        "Sağ olsun o kendini kurtarmış, yalın ayak koşarak yardım getirdi. Biz kurtulduk, ama 5 Şubat akşamı bizde misafirlikte olan ve saat 21.30'da Hatay'daki evine uğurladığım kız kardeşimi, oturduğu binanın yıkılması sonucu kaybettik." diyen Uslu, acılarını bir kenara bırakıp yaşamlarını sürdürdüklerini ifade etti.

        Depremden sonra doğan oğlunun kendilerine umut olduğunu anlatan Uslu, "Bize yaşama sevinci oldu. Bu kadar acıya herhalde onun için dayanabildik. O olmasa belki de durumumuz farklı olabilirdi. O bize mucize, Allah'ın bir lütfu. Allah onu bize sevelim ve daha iyi bir şartlarda yaşasın diye bize gönderdi." ifadesini kullandı.

        Ahmet Uslu da enkazdan kurtulan büyük oğulları sayesinde kurtarıldıklarını belirterek, "Haziranda doğan küçük oğlumuz ise bize Allah'ın verdiği bir lütuf, bir hediye. Belki de onun mucizesi sayesinde hayatta kaldık. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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