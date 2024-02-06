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        Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için "Sessiz Yürüyüş"

        Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamlarını yitirenlerin anısına "Sessiz Yürüyüş" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 06:19 Güncelleme: 06.02.2024 - 06:19
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        Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için "Sessiz Yürüyüş"
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        Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamlarını yitirenlerin anısına "Sessiz Yürüyüş" gerçekleştirildi.

        Valilik koordinesinde, kentte depremin en fazla etkilediği İstasyon Caddesi'nde anma programı düzenlendi.

        Vali Erdinç Yılmaz, depremlerde Osmaniye'de 1010 vatandaşı kaybettiklerini söyledi.

        O acıyı tekrar yaşadıklarını aktaran Yılmaz, "Bu acıyı ne yıllar ne on yıllar asla dindirmez. O acılı günlerde tek yürek olduk. Türkiye tek yürek oldu, Osmaniye tek yürek oldu. Hep beraber bu felaketle mücadele ettik. Mücadelede geldiğimiz noktada acıların dinmeyeceğini biliyoruz ama elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.

        Bu ay içinde deprem konutlarının bir kısmını teslim edeceklerini belirten Yılmaz, diğer konutların da bir an önce bitirerek, vatandaşların en hızlı şekilde kalıcı konutlara kavuşması için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

        Dünyanın en güçlü devletlerinin dahi Türkiye'nin böyle bir depremde gösterdiği birlikteliği ve fedakarlığı gösteremeyeceğinin altını çizen Yılmaz, şöyle devam etti:

        "Yüce mevladan dileğimiz bir daha ülkemizde, dünyada böyle felaketlerin yaşanmaması. Osmaniye olarak kıyamet günü provasını yaşadık sanki. O anı aklımızdan çıkarmamız mümkün değil. Rabbim bir daha yaşatmasın, birliğimizi, kardeşliğimizi bozmasın. Gerçekten büyük milletiz, büyük bir devletiz. Yaraları birlikte sardık ve birlikte sarmaya da devam edeceğiz."

        Yılmaz, İstasyon Cadde'sinde deprem şehitleri anıtı yapmayı planladıklarını söyledi.

        Konuşmanın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, hayatını kaybedenlerin anısına alana karanfil bırakıldı.

        Katılımcılar daha sonra, depremde hayatını kaybedenler için Devlet Bahçeli Meydanı'na kadar "Sessiz Yürüyüş" gerçekleştirdi.

        Programa, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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