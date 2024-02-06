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        Osmaniye'de depremde yaşamını yitirenler anıldı

        Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için 04.17'de anma programı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 05:23 Güncelleme: 06.02.2024 - 05:36
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        Osmaniye'de depremde yaşamını yitirenler anıldı
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        Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için 04.17'de anma programı yapıldı.

        Osmaniye Belediyesince düzenlenen program, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 132 kişinin yaşamını yitirdiği Metin Tamer Sitesi'nin olduğu alanda gerçekleştirildi.

        Alanda toplanan vatandaşlara 04.17 belediye ekiplerince su ve çorba ikramında bulunuldu.

        CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katıldığı programda Kur'an-ı Kerim okundu, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

        Saat 04.17'de okunan selanın ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

        Program, protokol üyelerinin ve vatandaşların enkaz alanına karanfil bırakmasıyla sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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