Osmaniye'de depremde yaşamını yitirenler anıldı

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katıldığı programda Kur'an-ı Kerim okundu, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Osmaniye Belediyesince düzenlenen program, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 132 kişinin yaşamını yitirdiği Metin Tamer Sitesi'nin olduğu alanda gerçekleştirildi.

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