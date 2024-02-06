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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde anne ve babasını kaybetti, acısını yüreğine gömerek insanların yardımına koştu

        GÜLSEM ADAM - Osmaniye'de, 6 Şubat depremlerinde anne ve babasını kaybeden İl AFAD Müdür Yardımcısı Mehmet Berşan Uçar, yaşadığı acıyı yüreğine gömerek daha fazla insanı kurtarmak için ekip arkadaşlarıyla günlerce enkaz başından ayrılmadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 11:01 Güncelleme: 06.02.2024 - 11:01
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        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde anne ve babasını kaybetti, acısını yüreğine gömerek insanların yardımına koştu
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        GÜLSEM ADAM - Osmaniye'de, 6 Şubat depremlerinde anne ve babasını kaybeden İl AFAD Müdür Yardımcısı Mehmet Berşan Uçar, yaşadığı acıyı yüreğine gömerek daha fazla insanı kurtarmak için ekip arkadaşlarıyla günlerce enkaz başından ayrılmadı.

        Geçen yıl meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlere eşi ve 4 çocuğuyla evde yakalanan Uçar, sarsıntı durduktan sonra ailesini binadan çıkardı.

        Kardeşinin haber vermesi üzerine anne ve babasının yaşadığı 9 katlı binanın yıkıldığını öğrenen Uçar, yıkıntıların arasından enkazın bulunduğu bölgeye ulaşmaya çalıştı.

        Esenler Mahallesi'ndeki Bilge Sitesinde yıkılan binayı gördüğünde büyük bir üzüntü yaşayan Uçar, gözyaşları arasında hem anne ve babasını hem de diğer insanları kurtarmak için çaba gösterdi.

        Depremin altıncı gününde anne ve babasının cansız bedeni enkazdan çıkarılan Uçar, AA muhabirine, depremde çok büyük acıların yaşandığını anlattı.

        Sarsıntı sırasında binadan sağ çıkabileceklerine dair umutlarının tükendiğini anlatan Uçar, "Sarsıntının durduğuna inanamadım. Haber gelince hemen annemlerin yaşadığı binaya gittim. O yıkımı gördüm. Allah düşmanımın başına vermesin. 6 günde annem ve babamın cenazesini çıkarabildik. Tek tesellim uyuyor vaziyette vefat etmiş olmalarıydı." dedi.

        - "Anne ve babamın yaşadığı binadan 105 cenaze çıkardık"

        Anne ve babasının yaşadığı sitenin yanında AFAD binasının olduğunu belirten Uçar, şunları kaydetti:

        "Nöbetçi arkadaşlarımızın anlattığına göre 20 saniyede bina yıkılmış. Binanın enkazında bağırdım ve Ayşegül adında bir kızı kurtarabildim. Anne ve babamın yaşadığı binadan 105 cenaze çıkardık ve sadece 3 kişiyi kurtarabildik. Bir gün öncesinde kızımın doğum günü için kardeşlerim ve yeğenlerimle anne ve babamın evinde toplanmıştık. Eğer orada kalsaydık hepimiz ölebilirdik."

        Anne ve babasının defnettikten sonra acısını yüreğine gömerek görevinin başına döndüğünü dile getiren Uçar, şöyle devam etti:

        "Depremden sonra annemin adını taşıyan kızım Makbule bana dedi ki 'Baba sen AFAD'cısın ya, nenemi, dedemi kurtarırsın değil mi?' Bu hayatımdaki cevaplaması en zor soruydu. Elimden hiçbir şey gelmiyordu. Anne ve babamdan geriye enkazdan çıkardığımız fotoğrafları, bir de annemin deprem gecesi okuduğu Kuran-ı Kerim kaldı. AFAD'cılar olarak depremzede dahi olsak işimizi yapmak zorundayız. Evi yıkılan, sabahtan akşama kadar arama kurtarma çalışmalarına katılan arkadaşlarımız, akşam ailesiyle arabada yaşamaya devam etti. Ben cenazeden sonra kuruma gelerek işimin başına geçtim."

        Uçar, Gazze'de insanlara yardım götürebilmek ve yaralıları tahliye etmek için gönüllü olarak bölgeye gittiğini de belirtti.

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