Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Osmaniye'de konteyner kent çocuk cıvıltılarıyla şenleniyor

        GÜLSEM ADAM - Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinde evsiz kalan binlerce afetzedeye yuva olan Karaçay Konteyner Kenti'nde, çocuklar neşeli oyunları ve koşuşturmalarıyla hüzünlü havayı dağıtıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2024 - 12:46 Güncelleme: 06.02.2024 - 13:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Osmaniye'de konteyner kent çocuk cıvıltılarıyla şenleniyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        GÜLSEM ADAM - Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinde evsiz kalan binlerce afetzedeye yuva olan Karaçay Konteyner Kenti'nde, çocuklar neşeli oyunları ve koşuşturmalarıyla hüzünlü havayı dağıtıyor.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerde evi yıkılan veya ağır hasar gören depremzedeler konteyner kentte yaşamlarına devam ediyor.

        Konteyner kent, parkta ve sokak aralarında oynayan, koşan çocukların cıvıltıları ve kahkahalılarıyla şenleniyor.

        Konteyner kentte yaşayan 12 yaşındaki Yiğit Aslan, AA muhabirine, depremde evleri zarar gördüğü için ailesiyle konteyner kentte kalmaya başladıklarını söyledi.

        Tatilde veya boş zamanlarında arkadaşlarıyla meydandaki parkta oyunlar oynadıklarını anlatan Aslan, "Parka gelip kaydıraktan kayıyoruz, salıncakta sallanıyoruz, beraber kart oynuyoruz. Kızılay'ın yerinde bileklik yapıyoruz, kütüphaneye gidip kitap okuyoruz. Arkadaşlarımla bir arada olduğum için mutluyum." diye konuştu.

        Depremzede Muazzez Bekir ise beşinci sınıfa gittiğini ve 5 kardeşiyle konteynerde kaldıklarını belirtti.

        Sabah kahvaltı yaptıktan sonra alanda veya parkta saklambaç oynadıklarını aktaran Bekir, "Bazen kardeşlerime bakıyorum. Evde canım sıkılınca hemen parka geliyorum, arkadaşlarımızla oyunlar oynuyoruz." dedi.

        - "En büyük moralimiz çocukların mutlu olması"

        Konteyner kentte çocuğuyla zaman geçiren anne Semra Gürbüz ise 6 Şubat depreminden sonra her şeye rağmen hayata devam etmeye çalıştıklarını anlattı.

        Depremden psikolojik olarak çok etkilendiklerini ifade eden Gürbüz, şunları kaydetti:

        "Hayat devam ediyor. Çocukları dışarıya çıkarıyoruz, bizim için de daha iyi oluyor. Bir anne olarak daha çok anlıyorum. Kızım evde korkunca hemen dışarı çıkıyor arkadaşlarıyla oynuyor ve korkusu akılına gelmiyor. Parkta oynayınca mutlu oluyor, bize de iyi geliyor. Kalabalık ortamı görünce daha çok mutlu oluyorlar. Bizim en büyük moralimiz çocukların mutlu olması."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        Çağlayan Adliyesi’ndeki terör saldırısı güvenlik güçlerinin başarılı müdahalesi ile önlendi: 2 terörist öldürüldü!
        AFAD, artçı sarsıntıların sayısını açıkladı!
        AFAD, artçı sarsıntıların sayısını açıkladı!
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        Deprem bölgesine 400 milyon liralık yeni destek
        Bakan Yerlikaya'dan Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan Kahramanmaraş'ta açıklamalar
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        Enkazdaki kızının elini bırakmamıştı! O baba konuştu...
        AK Partili Çelik: Yitirdiğimiz tüm canların acısını yüreğimizde hissediyoruz
        AK Partili Çelik: Yitirdiğimiz tüm canların acısını yüreğimizde hissediyoruz
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        40 yakınını kaybeden çift Gümüşhane'de hayata tutundu
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Patlamalar oluyor! Ebrar Sitesi yıkıldı efendim!" Acının anonsu!
        "Fay kırıkları ruhları da yerle bir etti"
        "Fay kırıkları ruhları da yerle bir etti"
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        6 Şubat depremlerinin birinci yılı! Hayatını kaybedenler anılıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Şubat mesajı
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        "Unutmadık, unutmayacağız"
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin üzerinden bir yıl geçti
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Sayılarla büyük yıkıma yol açan 6 Şubat depremleri
        Van'da evin üzerine çığ düştü! Saniyelerle kurtuldular
        Van'da evin üzerine çığ düştü! Saniyelerle kurtuldular
        "Doktorum" deyip girdiği evde felçli kadına cinsel saldırıda bulunmuştu! Pişkin savunma!
        "Doktorum" deyip girdiği evde felçli kadına cinsel saldırıda bulunmuştu! Pişkin savunma!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        İşte Cimbom'un yeni sol beki!
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        “Kaşar” sözü 21 yıllık tazminatı yaktı
        Nüfus artış hızında sert düşüş
        Nüfus artış hızında sert düşüş
        Carlos Vinicius görücüye çıkıyor
        Carlos Vinicius görücüye çıkıyor

        Benzer Haberler

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Osmaniye'de evi ve dükkanı yıkılan dep...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Osmaniye'de evi ve dükkanı yıkılan dep...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde anne ve babasını kaybetti, ac...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Depremde anne ve babasını kaybetti, ac...
        Osmaniye'de depremde hayatını kaybedenler için dua edildi
        Osmaniye'de depremde hayatını kaybedenler için dua edildi
        Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için "Sessiz Yürüyüş...
        Osmaniye'de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için "Sessiz Yürüyüş...
        Osmaniye'de depremde yaşamını yitirenler anıldı
        Osmaniye'de depremde yaşamını yitirenler anıldı
        Osmaniye'de Voleybol Üniversiteler Arası Bölgesel Lig müsabakaları başladı
        Osmaniye'de Voleybol Üniversiteler Arası Bölgesel Lig müsabakaları başladı