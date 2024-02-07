Depremde ölen Ayşe öğretmeni, öğrencileri mezarı başında andı

OSMANİYE´de depremde hayatını kaybeden öğretmen Ayşe Ülkü Alçı, öğrencileri tarafından felaketin yıl dönümünde kabri başında anıldı.

Rahime Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet dersi öğretmeni Ayşe Ülkü Alçı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan evinin enkazında kalıp yaşamını yitirdi. Alçı, depremin yıl dönümünde öğrencileri tarafından mezarı başında dualarla anıldı. Okul Müdürü Sibel Altun, Alçı´nın babası Ebubekir Alçı ile öğretmenlerin de eşlik ettiği öğrenciler, mezarı çiçekle süslerken gözyaşı döktü. Okul Müdürü Sibel Altun, Ayşe Ülkü Alçı´nın kimseyi kırmayan, öğrencileri için fedakarlık yapan bir öğretmen olduğunu söyledi.