Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Depremde ölen Ayşe öğretmeni, öğrencileri mezarı başında andı

        OSMANİYE´de depremde hayatını kaybeden öğretmen Ayşe Ülkü Alçı, öğrencileri tarafından felaketin yıl dönümünde kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 14:18 Güncelleme: 07.02.2024 - 14:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremde ölen Ayşe öğretmeni, öğrencileri mezarı başında andı
        ABONE OL
        ABONE OL

        OSMANİYE´de depremde hayatını kaybeden öğretmen Ayşe Ülkü Alçı, öğrencileri tarafından felaketin yıl dönümünde kabri başında anıldı.

        Rahime Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Adalet dersi öğretmeni Ayşe Ülkü Alçı, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan evinin enkazında kalıp yaşamını yitirdi. Alçı, depremin yıl dönümünde öğrencileri tarafından mezarı başında dualarla anıldı. Okul Müdürü Sibel Altun, Alçı´nın babası Ebubekir Alçı ile öğretmenlerin de eşlik ettiği öğrenciler, mezarı çiçekle süslerken gözyaşı döktü. Okul Müdürü Sibel Altun, Ayşe Ülkü Alçı´nın kimseyi kırmayan, öğrencileri için fedakarlık yapan bir öğretmen olduğunu söyledi. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Kadın doktoru defalarca yumrukladı! Ev hapsi yeter mi?
        Kadın doktoru defalarca yumrukladı! Ev hapsi yeter mi?
        İşin uzmanı açıkladı! İki bölge için çok önemli uyarı!
        İşin uzmanı açıkladı! İki bölge için çok önemli uyarı!
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        En yaşlı ve en genç iller hangileri?
        Hamas esir takası ve ateşkesi onayladı mı?
        Hamas esir takası ve ateşkesi onayladı mı?
        4 bebeğini de doğumdan sonra hastanede terk etti!
        4 bebeğini de doğumdan sonra hastanede terk etti!
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Mağdur sayısı: 2500! Toplanan meblağ: 2.5 milyar TL!
        Mağdur sayısı: 2500! Toplanan meblağ: 2.5 milyar TL!
        Sarılık deyip geçmeyin! Pankreas kanseri belirtisi olabilir
        Sarılık deyip geçmeyin! Pankreas kanseri belirtisi olabilir
        55 yıllık kar rekorunu kıran şehir!
        55 yıllık kar rekorunu kıran şehir!
        Fransız 'Hermes'ten İzmirli 'Hermes'e dava
        Fransız 'Hermes'ten İzmirli 'Hermes'e dava
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        "Büyükannemin tabaklarını buldum"
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        "Taksi sorununu kökten çözecek"
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        11 şehir neden yıkıldı? ABD'de deprem şartnamesini belirleyen Türk mühendis anlattı
        Carlos Vinicius yorumları!
        Carlos Vinicius yorumları!
        Arjantin lideri Milei İsrail'de: "Yahudi olmak isterim"
        Arjantin lideri Milei İsrail'de: "Yahudi olmak isterim"
        Avrupa'nın gözdesi Semih!
        Avrupa'nın gözdesi Semih!
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        Fenerbahçe'nin kupa 11'i
        "Bu işin kadını erkeği yok"
        "Bu işin kadını erkeği yok"
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        "Her kadın önce insan olarak okunmalı"
        Belediye başkanlarını sürpriz bekliyor
        Belediye başkanlarını sürpriz bekliyor

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de depremzede çocuklara basketbol topu dağıtıldı
        Osmaniye'de depremzede çocuklara basketbol topu dağıtıldı
        Kadirli'de asayiş uygulamalarında yakalanan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı
        Kadirli'de asayiş uygulamalarında yakalanan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı
        Osmaniye'de depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına 1010 fidan dikildi
        Osmaniye'de depremlerde hayatını kaybedenlerin anısına 1010 fidan dikildi
        Osmaniye'de asri mezarlıkta 6 Şubat anması
        Osmaniye'de asri mezarlıkta 6 Şubat anması
        Osmaniye'de depremlerde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı
        Osmaniye'de depremlerde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Osmaniye'de konteyner kent çocuk cıvıl...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Osmaniye'de konteyner kent çocuk cıvıl...