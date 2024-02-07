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        Osmaniye'de depremzede çocuklara basketbol topu dağıtıldı

        Osmaniye'de Birevim ve Beşiktaş Kadın Basketbol Takımının desteğiyle, depremzede kız çocuklarına basketbol topu dağıtımı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 14:01 Güncelleme: 07.02.2024 - 14:14
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        Osmaniye'de depremzede çocuklara basketbol topu dağıtıldı
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        Osmaniye'de Birevim ve Beşiktaş Kadın Basketbol Takımının desteğiyle, depremzede kız çocuklarına basketbol topu dağıtımı gerçekleştirildi.

        Tosyalı Spor Tesisleri'nde düzenlenen etkinliğe Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar, Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Aziz Akkaya, Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Şuğranur Sönmez ve Birevim Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kazım Alpay katıldı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Acar, gazetecilere, büyük depremin birinci yılını geride bıraktıklarını ve sporla gençlere bu acı günü unutturmaya çalıştıklarını söyledi.

        Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı ve Birevim sponsorluğunda kız sporcularına basketbol topu dağıtıldığını anlatan Acar, "Aziz hocamız ve sporcular bir araya geldi ve çocuklarımız da bugün farklı bir gün yaşadı. Türkiye'nin köklü kulübünün aramızda olması çocuklarımızı çok mutlu etti." dedi.

        Başantrenör Akkaya da Türkiye'de birçok kulüpte çalıştığını ve basketbol sporunda önemli başarılara imza attığını dile getirdi.

        Avrupa Kupası öncesinde depremi yaşayan insanlara destek olmak için Osmaniye'ye geldiklerini anlatan Akkaya, şöyle konuştu:

        "Burada olmaktan gerçekten çok mutluyum, çok güzel bir ilgi var. Daha önce burada Osmaniye'nin Süper Lig'de takımı vardı, bu salona maça gelmiştik ve çok seyircisi vardı. İnşallah burada tekrar yeniden bir kadın basketbol takımı ligde olur. Dün 6 Şubat depreminin birinci yıl dönümüydü ve çok büyük acılar yaşadık. İnsanların kötü anıları var, bunları dağıtmak, insanlara sporla katkıda bulunmak amacıyla buradayız. Çünkü spor insana her şeyi unutturabilir. Sahaya girdiğinizde her şeyi, bütün dertleri unutabiliyorsunuz."

        Birevim Yönetim Kurulu Üyesi Alpay, daha önce 20 kentte masa tenisi dağıtarak çocuklara destek olduklarını anımsattı.

        Depremzede çocuklara moral olması için top dağıtımı yaptıklarını aktaran Alpay, "Yaptığımız etkinlik çok ilgi gördü ve ne kadar güzel bir şey yaptığımızı görmüş olduk. Özellikle dezavantajlı bölgelerde bu programların sayısını arttırmak için daha çok işler yapacağız ve spora destek olacağız." diye konuştu.

        Şuğranur Sönmez de depremi yaşayan çocuklara kötü günleri unutturmak için geldiklerini ve onlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu kaydetti.

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