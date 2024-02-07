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        Kadirli'de asayiş uygulamalarında yakalanan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 13:29 Güncelleme: 07.02.2024 - 13:29
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        Kadirli'de asayiş uygulamalarında yakalanan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı.

        Çalışmalarda, ruhsatsız 2 tabanca ve 1 tüfek ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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