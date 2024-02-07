Kadirli'de asayiş uygulamalarında yakalanan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 14 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı.
Çalışmalarda, ruhsatsız 2 tabanca ve 1 tüfek ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
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