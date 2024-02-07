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        Osmaniye'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 17:31 Güncelleme: 07.02.2024 - 17:42
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        Osmaniye'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        H.T'nin kullandığı 80 KA 478 plakalı otomobil, Kadirli-Osmaniye kara yolunun Anberinarkı köyü yakınında sürücüsünün kontrolünden çıktı.

        Savrulan araç, yol kenarındaki tarlaya devrildi.

        Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sıkıştığı yerden itfaiyenin çalışmasıyla çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Kadirli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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