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        Osmaniye'de çıkan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan hortumu vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 18:27 Güncelleme: 07.02.2024 - 18:27
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        Osmaniye'de çıkan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan hortumu vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

        Akşam saatlerinde ilçe semalarında hortum görüldü.

        Çıkan hortum, çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

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