Osmaniye'de çıkan hortum cep telefonu kamerasına yansıdı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan hortumu vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çıkan hortumu vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
Akşam saatlerinde ilçe semalarında hortum görüldü.
Çıkan hortum, çevredeki vatandaşlarca cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
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