Depremde kaybettiği gelini ve torunlarının mezarında teselli arıyor

GÜLSEM ADAM - Tatil için Kahramanmaraş'a giden gelini, 2 torunu ve 3 yakınını depremde kaybeden Alican Soycan, sevdiklerinin Osmaniye'deki mezarlarında teselli arıyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden yakınlarının mezarını her gün ziyaret eden 62 yaşındaki Soycan, AA muhabirine, "asrın felaketi"nde gelini, canından çok sevdiği 2 ve 5 yaşlarındaki torunları ile 3 yakınını kaybettiğini anlattı.

Gelini ve torunlarının, tatil için gittikleri Kahramanmaraş'ta kaldıkları 7 katlı binanın çökmesi sonucu yaşamını yitirdiğini ifade eden Soycan, acısının dayanılmaz olduğunu söyledi.

Soycan, depremin ardından hemen gelini ve torunlarının yanına gittiğini ancak cenazeleriyle döndüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Sözün bittiği yerdeyiz. Kahramanmaraş'ta enkaza dönen bir evden 17 ceset çıkardım, 6'sını aldım buraya getirdim. Bizim için hayat bitti, ruhum gitti. Allah'tan geldi, hiçbir şey diyemiyorum. Bu yaşımıza kadar geldik böyle bir şey görmedik. Allah'a sığındık, kadere inanıyoruz, sabrediyoruz. Rabb'im bir daha böyle bir felaket göstermesin. Torunlarımla deprem olmasaydı sabah kavuşacaktık. Hatta eşimle 'Önce kime sarılacaklar.' diye konuşuyorduk ama ikimiz de sarılamadık."

Soycan, depremden 2 ay önce emekli olduğunu ve torunlarıyla daha çok vakit geçirmeyi planlarken onları kaybettiğini dile getirdi.

Yaşadıkları kayıpların acısının gün geçtikçe arttığını anlatan Soycan, "İçim soğumuyor, içime sığmıyor artık. Her gün daha çok özlem duyuyorum. Çok büyük bir acıymış. Allah kimselere göstermesin, kaderimizde bu da varmış. Allah'a inancımız var ve sabrediyoruz bu acıya. Torunum Mehmet Ali'yi, Zeynep'i, gelinimi, hepsini yan yana yatırdım. Teyzelerini de getirdim, ayırmadım onları." dedi.

Eşini ve çocuklarını kaybeden oğlunun kendini toparlayamadığını belirten Soycan, oğlunu üzgün görünce acısının daha da katlandığını sözlerine ekledi.