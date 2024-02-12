Osmaniye'de tırda 219 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Osmaniye'de, tahte palet yüklü dorsesinde 219 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen tırdaki 2 şüpheli tutuklandı.
Osmaniye'de, tahte palet yüklü dorsesinde 219 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen tırdaki 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla kente uyuşturucu sevk edileceği bilgisine ulaştı.
Plakası tespit edilen tır, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurulup narkotik köpeği yardımıyla arandı.
Tırın dorsesinde yüklü tahta paletlerin arasında 219 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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