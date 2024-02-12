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        Osmaniye'de tırda 219 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Osmaniye'de, tahte palet yüklü dorsesinde 219 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen tırdaki 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 12:17 Güncelleme: 12.02.2024 - 12:17
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        Osmaniye'de tırda 219 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Osmaniye'de, tahte palet yüklü dorsesinde 219 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen tırdaki 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla kente uyuşturucu sevk edileceği bilgisine ulaştı.

        Plakası tespit edilen tır, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında durdurulup narkotik köpeği yardımıyla arandı.

        Tırın dorsesinde yüklü tahta paletlerin arasında 219 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, araçtaki 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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