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        Osmaniye´de TIR parkında 24 kaçak göçmen yakalandı

        OSMANİYE´de, jandarmanın otoyol üzerindeki TIR parkına düzenlediği operasyonda, Afganistan uyruklu 24 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan organizatör E.G., tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 15:12 Güncelleme: 13.02.2024 - 15:15
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        Osmaniye´de TIR parkında 24 kaçak göçmen yakalandı
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        OSMANİYE´de, jandarmanın otoyol üzerindeki TIR parkına düzenlediği operasyonda, Afganistan uyruklu 24 kaçak göçmen yakalandı. Gözaltına alınan organizatör E.G., tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince sürdürülen göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile mücadele kapsamında saha çalışması başlatıldı. Bu çerçevede, Toprakkale ilçesinde otoban üzerindeki TIR parkına düzenlenen operasyonda, 1 organizatör ve 24 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatör E.G., göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklanırken, kaçak göçmenler ise sınır dışı edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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