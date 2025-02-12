Osmaniye'de kaçak içki denetimi yapıldı
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde polis ekipleri kaçak içki denetimi gerçekleştirdi.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde polis ekipleri kaçak içki denetimi gerçekleştirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, alkollü ürün satan iş yerlerinde denetim yaptı.
İçkilerin bandrolünü kontrol eden ekipler, işletme sahiplerine uyarılarda bulundu.
Denetimde bandrolsüz ürüne rastlanmadı.
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