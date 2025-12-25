Kadirli Belediye Başkanı Olcar, vatandaşlarla bir araya geldi

Muhtar Ali Ambarcıoğlu ve mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyen Olcar, "Hemşerilerimizle bir araya gelerek taleplerini, önerilerini ve mahallelerine dair beklentilerini dinledik. Günlük yaşamı kolaylaştıracak ihtiyaçları yerinde tespit ederek, devam eden çalışmalarımızı mahalle sakinlerimizle birlikte değerlendirdik." dedi.

