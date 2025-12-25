Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan kadın hokeyciler, Portekiz'e madalya hedefiyle gidecek

        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Portekiz'de 15-18 Ocak'ta düzenlenecek Kadınlar Salon Hokeyi Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını Osmaniye'de sürdüren milli sporcular, organizasyondan madalyayla dönmek için sıkı bir şekilde çalışıyor.

        Giriş: 25.12.2025 - 11:34 Güncelleme: 25.12.2025 - 11:34
        Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan kadın hokeyciler, Portekiz'e madalya hedefiyle gidecek
        Lousada kentinde organize edilecek şampiyonanın hazırlıkları kapsamında 19 Aralık'ta kampa giren A Milli Kadın Salon Hokey Takımı, çalışmalarına Tosyalı Kapalı Spor Salonu'nda devam ediyor.

        Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek kadronun belirleneceği idmanlar, antrenör Yakup Fırat yönetiminde yürütülüyor.

        Turnuvadan madalyayla dönmeyi isteyen sporcular, günde çift antrenman yapıyor.

        Kadın hokeycilerin şampiyona öncesi son kampı, 5-12 Ocak'ta yine Osmaniye'de düzenlenmesi planlanıyor.

        - "Şampiyonanın en genç takımlardan biriyiz"

        Antrenör Yakup Fırat, AA muhabirine, kampın çok verimli geçtiğini söyledi.

        Şampiyonaya en iyi şekilde hazırlandıklarını dile getiren Fırat, "Katılacağımız şampiyonanın en genç takımlardan biriyiz. Amacımız ülkemizi en üst düzeyde temsil etmek ve madalya kazanmak." dedi.

        Yakup Fırat, antrenmanların yoğun geçtiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Sporcularımız çok azimli ve mücadele içerisindeler. Üçüncü kampımızın ardından Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamlayıp Portekiz'e doğru yola çıkacağız. Şampiyonadan sonra açık alan sezonuna geçeceğiz, 5S Avrupa Şampiyonası var. Orada da yine ülkemizi temsil etmek için hazırlıklarımızı sürdürüp şampiyonaya katılacağız."

        Türkiye'nin hokeydeki başarısının giderek arttığını anlatan Fırat, "Ülkemiz, dünyada salon ve açık hava hokeyinde iyi yerde. Son yapılan 21 Yaş Avrupa Şampiyonası'nda ülkemiz, Avrupa üçüncüsü olup madalya kazandı. Özellikle salon hokeyinde daha da yükselerek ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyoruz. Bundan sonraki süreçte ülkemizi ve bayrağımızı daha yukarıya taşımak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

        - "Takımın morali çok iyi, herkes o kupayı istiyor"

        Takım kaptanı Fatma Songül Gültekin de idmanların güzel geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Her şampiyonada tek şampiyon çıkıyor. Bunun da biz olması gerekiyor. O yüzden çok çalışıyoruz. Hedefimize adım adım ilerliyoruz. Bundan sonra son kampımızı yaparak Portekiz'de kupamızı alıp evimize dönmek istiyoruz. Takımın morali çok iyi, herkes o kupayı istiyor. Hep birlikte kenetlenip o kupayı almak istiyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

