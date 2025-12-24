Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ propagandası yapan zanlı tutuklandı

        Osmaniye'de sosyal medya hesaplarından terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 14:43 Güncelleme: 24.12.2025 - 14:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ propagandası yapan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Osmaniye'de sosyal medya hesaplarından terör örgütü DEAŞ propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, E.Ö'nün sosyal medya hesaplarından DEAŞ propagandası yaptığını belirledi.

        Adresi tespit edilen şüpheli, operasyonla gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Eşini satırla katletti! Caniye büyük ceza!
        Eşini satırla katletti! Caniye büyük ceza!
        MEB'den fenomen öğretmenlere inceleme
        MEB'den fenomen öğretmenlere inceleme
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Kaçak avcılardan feci tuzak!
        Kaçak avcılardan feci tuzak!
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        Okul müdürünü vurmuştu... Kan donduran paylaşım!
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        2026 yılı burç yorumları ve yılın en şanslı burçları!
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Gökyüzündeki beyaz nokta aslında bir yıldız değil!
        Cırt cırtlı anne babalar
        Cırt cırtlı anne babalar
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        BES yatırımcısına 50 binlik piyango
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        "Rafa'yı unut, Cerny'e bak!"
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de 221 deprem konutunun anahtarları teslim edildi
        Osmaniye'de 221 deprem konutunun anahtarları teslim edildi
        Osmaniyeli çift, Trabzon hurması kurusunu Türkiye'nin çok sayıda iline gönd...
        Osmaniyeli çift, Trabzon hurması kurusunu Türkiye'nin çok sayıda iline gönd...
        Osmaniye'de asayiş uygulamasında yakalanan firari 19 zanlıdan 10'u tutuklan...
        Osmaniye'de asayiş uygulamasında yakalanan firari 19 zanlıdan 10'u tutuklan...
        Ev hayali kuran kişileri dolandıran suç örgütüne Osmaniye merkezli operasyo...
        Ev hayali kuran kişileri dolandıran suç örgütüne Osmaniye merkezli operasyo...
        Ev sahibi olma hayali kabusa döndü: 23 milyon TL'lik dolandırıcılık
        Ev sahibi olma hayali kabusa döndü: 23 milyon TL'lik dolandırıcılık
        Sahte TOKİ ilanıyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 19 zanlı yakalandı
        Sahte TOKİ ilanıyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 19 zanlı yakalandı