        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniyeli çift, Trabzon hurması kurusunu Türkiye'nin çok sayıda iline gönderiyor

        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, Nurgül ve Gökhan Güller çifti, 10 dekarlık alanda yetiştirdikleri Trabzon hurmasını kurutarak Türkiye'nin çok sayıda iline gönderiyor.

        Giriş: 24.12.2025 - 11:58 Güncelleme: 24.12.2025 - 11:58
        Osmaniyeli çift, Trabzon hurması kurusunu Türkiye'nin çok sayıda iline gönderiyor
        MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde, Nurgül ve Gökhan Güller çifti, 10 dekarlık alanda yetiştirdikleri Trabzon hurmasını kurutarak Türkiye'nin çok sayıda iline gönderiyor.

        Kadirli'de bir fabrikada işçi olarak çalışan Nurgül ve oto tamircisi eşi Gökhan Güller'e 2 yıl önce dedelerinden Trabzon hurması bulunan 10 dönümlük bahçe kaldı.

        İşlerinden fırsat buldukça bahçenin bakımlarını yapan 4 çocuklu Güller çifti, ilk etapta topladıkları ürünleri hem kendileri tüketti hem de yakınlarına verdi.

        Güller çifti, ürünün çok fazla olmasıyla bunları kurutarak değerlendirmeye başladı.

        Akdam köyündeki evlerinde soyup kuruttukları ürünleri sosyal medya hesaplarından paylaşan aile, sipariş de almaya başladı.

        Güller çifti, 2 yıldan bu yana kuruttukları Trabzon hurmalarını Türkiye'nin çok sayıda iline göndererek ek gelir elde ediyor.

        - "Tesis kurarak çevre illerden de hurma alıp kurutmayı düşünüyorum"

        Nurgül Güller (37), AA muhabirine, yaşadıkları bölgede yaygın olarak yapılan Trabzon hurması yetiştiriciliğiyle dedelerinden kalan bahçe sayesinde tanıştıklarını söyledi.

        Şu anda ürünlerini çok sayıda kente gönderdiklerini dile getiren Güller, "Sosyal medyadan paylaşım yapıyorum ve herkes oradan görüyor. Bu şekilde iletişim kurup Türkiye'nin her yerine gönderiyorum. Ankara, İstanbul, İzmir, Osmaniye, Kayseri, Şırnak'a kadar gönderdim." dedi.

        Güller, ilk yıllarında 1, bu sezon ise 2 ton ürün kuruttuklarını ifade etti.

        Fabrikada çalıştığı için sadece pazar günleri ürünü soyup asabildiklerini belirten Güller, şöyle konuştu:

        "Hedefim yeni bir bahçe ve işimi kolaylaştıracak makineler almak. Şu an tamamen el emeğiyle soyup asıyorum. İleride bir tesis kurarak çevre illerden de hurma alıp kurutmayı düşünüyorum. Bu işi geliştirmeyi düşünüyorum. İnsanlar bu ürünü ve özellikle kurusunun ne olduğunu, faydalarını, neye yaradığını bilmiyordu. Sosyal medyada paylaşım yaptım her yerde ve 2-3 katı satışlarım oldu. Şu an siparişlere yetişemiyorum."

        Güller, ailecek keyifle yaptıkları bu iş sayesinde kazançlarının da arttığını kaydetti.

