        Osmaniye Haberleri

        Sahte TOKİ ilanıyla dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 19 zanlı yakalandı

        Osmaniye merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) internet sitesinin sahtesini kurup dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 13:14 Güncelleme: 23.12.2025 - 13:14
        İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, TOKİ'nin internet sitesini kopyalayıp sosyal medyada paylaştıkları sahte ilanlarla konut başvurusunda bulunmak isteyenleri dolandıran zanlılara yönelik çalışma başlatıldı.

        Polis ekiplerince Osmaniye, Ankara, Şanlıurfa, Gümüşhane, Tokat, Malatya, Hatay, Aydın, Bursa ve Adana'da düzenlenen operasyonda 19 şüpheli yakalandı.

        Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

