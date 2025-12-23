Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 09:36 Güncelleme: 23.12.2025 - 09:36
        Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        B.E. idaresindeki 31 ARN 937 plakalı otomobil, Kadirli-Osmaniye kara yolu Tatarlı köyü kavşağında C.B'nin kullandığı 80 LP 814 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan Erdal Babur, kaldırıldığı özel hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı, diğer yaralıların tedavisi sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

