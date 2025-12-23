Habertürk
        Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de asayiş uygulamasında yakalanan firari 19 zanlıdan 10'u tutuklandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle asayiş uygulamasında gözaltına alınan 19 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2025 - 15:25 Güncelleme: 23.12.2025 - 15:25
        Osmaniye'de asayiş uygulamasında yakalanan firari 19 zanlıdan 10'u tutuklandı
        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çeşitli suçlardan arandıkları gerekçesiyle asayiş uygulamasında gözaltına alınan 19 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 19 şüpheli yakalandı.

        Çalışmada ruhsatsız 2 tabanca ve tüfek ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

