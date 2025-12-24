Habertürk
Habertürk
        Osmaniye'de özel spor tesisleri denetlendi

        Osmaniye'de özel spor tesisleri denetlendi

        Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerince özel spor tesislerine yönelik denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 17:35 Güncelleme: 24.12.2025 - 17:35
        Osmaniye'de özel spor tesisleri denetlendi
        Osmaniye Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekiplerince özel spor tesislerine yönelik denetim yapıldı.

        Kentteki özel spor tesislerini gezen ekipler, hijyen ve güvenlik kurallarını uyulup uyulmadığını kontrol etti.

        Spor ve ortak kullanım alanları ile soyunma odalarını inceleyen ekipler, tesislerin hizmet verdiği spor branşına teknik uygunluğunu denetledi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, denetimde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi sürecinde işletmecilere rehberlik ettiklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

