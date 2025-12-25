Osmaniye'de inşaat iskelesinde mahsur kalan 2 işçiyi itfaiye ekibi kurtardı
Osmaniye'de elektrik kesintisi nedeniyle inşattaki asansörlü iskelede mahsur kalan 2 işçi, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Fakıuşağı Mahallesi'ndeki inşaatın dış cephesinde çalışma yapan iki işçi, enerji kesintisi nedeniyle bulundukları asansörlü iskeleyi hareket ettiremedi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekibin itfaiye aracının merdiveniyle ulaştığı işçiler, güvenli alana indirildi.
