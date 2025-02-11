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        Osmaniye'de 4-6 yaş için düzenlenen Kur'an kursuna 75 öğrenci katılıyor

        Osmaniye'de Hacı Nuri Çomu Vakfı ve hayırseverler tarafından yapılan 4-6 yaş Kur'an kursunda 75 öğrenci eğitim alıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 12:22 Güncelleme: 11.02.2025 - 12:22
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        Osmaniye'de 4-6 yaş için düzenlenen Kur'an kursuna 75 öğrenci katılıyor
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        Osmaniye'de Hacı Nuri Çomu Vakfı ve hayırseverler tarafından yapılan 4-6 yaş Kur'an kursunda 75 öğrenci eğitim alıyor.

        Vakıf Mütevelli Heyet Başkanı Hüseyin Nuri Çomu, bir geleneği sürdürdüklerini, kente istihdam için yatırım yapmaya devam edeceklerini belirtti.

        Osmaniye’nin her zaman ayrı bir yeri olduğunu anlatan Çomu, "Babam Hacı Nuri Çomu, 'Bu topraklar bize kazandırdı, biz de bu toprakların insanıyla paylaşacağız' derdi. O, bu dünyadan ebedi aleme irtihal ettikten sonra da Osmaniye’ye hayır hizmetlerinin sürmesini diliyordu. O yüzden sağlığında vakfımızın kurulmasına önderlik etti." ifadelerini kullandı.

        Vakıf Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Hatice Nur Çomu Alimoğlu da çocukların Kur’an ahlakına göre hayata başlamayı öğreneceği bir kurs açmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

        Devlet Bahçeli Bulvarı'nda bulunan Hacı Nuri Çomu 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda 75 öğrenci eğitim alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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