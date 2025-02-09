Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2025 - 15:09 Güncelleme: 09.02.2025 - 15:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        ABONE OL

        Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Çamiçi Mahallesi yakınındaki ormanlık alandan henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü personeli ile 2 arazöz sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

        Yangının söndürülmesinin ardından bölgede soğutma çalışması yapılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahçeli: İyileşme sürecine girdim
        Bahçeli: İyileşme sürecine girdim
        İzmir'de Santorini önlemi! Mobil siren sistemi devrede!
        İzmir'de Santorini önlemi! Mobil siren sistemi devrede!
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Musk TikTok'u satın alacak mı? Açıklama geldi
        Musk TikTok'u satın alacak mı? Açıklama geldi
        Alanya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Alanya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Komedyen, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı!
        Komedyen, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle tutuklandı!
        Köprüden denize düşen kadını balıkçılar kurtardı!
        Köprüden denize düşen kadını balıkçılar kurtardı!
        Katili, eskort olarak çalıştırdığı karısının müşterisi çıktı!
        Katili, eskort olarak çalıştırdığı karısının müşterisi çıktı!
        İşte Buruk'un Adana Demirspor 11'i!
        İşte Buruk'un Adana Demirspor 11'i!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Canan Atay!
        Ege'de sismik hareketlilik sürüyor
        Ege'de sismik hareketlilik sürüyor
        Trump'tan "kağıt pipet" eleştirisi
        Trump'tan "kağıt pipet" eleştirisi
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        İşte hayat kalitesini artıracak 10 alışkanlık!
        "Dönüşüm hikâyesi"
        "Dönüşüm hikâyesi"
        Prens Harry sınır edilecek mi?
        Prens Harry sınır edilecek mi?
        Son günündeki paylaşım yürek burktu
        Son günündeki paylaşım yürek burktu
        Sinemanın yıldızı olamadı
        Sinemanın yıldızı olamadı
        Çocuklarda tekrarlayan yüksek ateş ataklarına dikkat!
        Çocuklarda tekrarlayan yüksek ateş ataklarına dikkat!
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!
        En kısa ay Şubat'ın unutulmaz olayları!
        "Dünyanın neresine gitsem tanıyorlar"
        "Dünyanın neresine gitsem tanıyorlar"

        Benzer Haberler

        Girdiği motorda araç çalıştırılınca yaralanan Sütlaç'ın sağ ayağı ampute ed...
        Girdiği motorda araç çalıştırılınca yaralanan Sütlaç'ın sağ ayağı ampute ed...
        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Osmaniye'de Kur'an kursu açılışına katıld...
        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Osmaniye'de Kur'an kursu açılışına katıld...
        Ali Erbaş: Gençlik, devletimizin ve milletimizin en büyük hazinesi
        Ali Erbaş: Gençlik, devletimizin ve milletimizin en büyük hazinesi
        Osmaniye'de babasını başına baltayla vurarak öldürdüğü iddia edilen kişi gö...
        Osmaniye'de babasını başına baltayla vurarak öldürdüğü iddia edilen kişi gö...
        Osmaniye'de tartıştığı babasını baltayla öldürdü
        Osmaniye'de tartıştığı babasını baltayla öldürdü
        Bakan Tekin: Felaket günlerinde bir arada bulunma şuurunu çocuklarımıza ver...
        Bakan Tekin: Felaket günlerinde bir arada bulunma şuurunu çocuklarımıza ver...