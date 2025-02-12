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        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Osmaniye'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2025 - 20:32 Güncelleme: 12.02.2025 - 20:38
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        Osmaniye'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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        Osmaniye'de jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezinde uyuşturucu sattığını belirlediği şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere yapılan operasyonda 239 uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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