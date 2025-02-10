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        Osmaniye'de asayiş uygulamalarında 8 şüpheli tutuklandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 22 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 16:12 Güncelleme: 10.02.2025 - 16:14
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        Osmaniye'de asayiş uygulamalarında 8 şüpheli tutuklandı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 22 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, son bir haftada ilçe genelinde asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 22 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Uygulamalarda 4 tabanca, kesici alet, 105 fişek, dizüstü bilgisayar, cep telefonu ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

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