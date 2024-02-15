Osmaniye'de yakalanan 6 firari hükümlü cezaevine gönderildi
Kadirli ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalandı.
Kadirli ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 firari hükümlü yakalandı.
İşlemlerinin ardından hükümlüler, cezaevine gönderildi.
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