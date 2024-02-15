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        Osmaniye'de yakalanan 6 firari hükümlü cezaevine gönderildi

        Kadirli ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 10:48 Güncelleme: 15.02.2024 - 11:08
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        Osmaniye'de yakalanan 6 firari hükümlü cezaevine gönderildi
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        Kadirli ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 firari hükümlü yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 firari hükümlü yakalandı.

        İşlemlerinin ardından hükümlüler, cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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