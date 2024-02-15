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        Kusma şikayetiyle başvurduğu hastanede mide ve bağırsağından 2 kilogram kıl çıktı

        Osmaniye'de kusma ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kadının mide ve ince bağırsağından 2 kilogram saç kılı çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 10:46 Güncelleme: 15.02.2024 - 11:32
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        Kusma şikayetiyle başvurduğu hastanede mide ve bağırsağından 2 kilogram kıl çıktı
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        Osmaniye'de kusma ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran kadının mide ve ince bağırsağından 2 kilogram saç kılı çıkarıldı.

        Kentteki özel bir hastaneye uzun süreli kusma ve karın ağrısı şikayetiyle başvuran 40 yaşındaki kadının mide ve ince bağırsağında kütleler olduğu tespit edildi.

        Ameliyata alınan kadının, mide ve ince bağırsağından toplam 2 kilogramlık 3 saç kılı kütlesi çıkarıldı.

        Ameliyatı gerçekleştiren Uzman Doktor Seçkin Akküçük, gazetecilere, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle kendilerine başvuran kadını, gerekli kontrollerden sonra operasyona aldıklarını söyledi.

        Hastanın midesinden ve ince bağırsağından 2 kilogram saç kılı ve sindirilmemiş gıdadan oluşan kütle çıkardıklarını dile getiren Akküçük, şunları kaydetti:

        "Şu an hastamızın genel durumu gayet iyi. Kusmaları ortadan kalktı. Bundan sonra iyileşme safhasındayız. Literatürde bu 'Rapunzel sendromu' olarak geçer. Bu çoğunlukla midede görülür. Nadiren ince bağırsaklarda görülür. Bu hastamızı ilginç kılan özelliklerden bir tanesi hem mide hem ince bağırsakta ayrı ayrı trikobezoarların olmasıydı. Hastamızın saç yeme alışkanlığı vardı maalesef. Umuyoruz ki bundan sonra o alışkanlığından da kurtulması üzerinde gerekli desteği alacaktır."

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