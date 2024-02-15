Osmaniye'de benzin deposunda uyuşturucu bulunan otomobildeki 5 kişi tutuklandı

Narkotik detektör köpeğiyle yapılan aramada, otomobilin benzin deposuna gizlenmiş 10 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ile 252 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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