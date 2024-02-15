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        Osmaniye'de benzin deposunda uyuşturucu bulunan otomobildeki 5 kişi tutuklandı

        Osmaniye'de otomobilin benzin deposuna gizlenmiş 10 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 09:52 Güncelleme: 15.02.2024 - 09:52
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        Osmaniye'de benzin deposunda uyuşturucu bulunan otomobildeki 5 kişi tutuklandı
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        Osmaniye'de otomobilin benzin deposuna gizlenmiş 10 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.

        Narkotik detektör köpeğiyle yapılan aramada, otomobilin benzin deposuna gizlenmiş 10 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ile 252 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Ekipler araçta bulunan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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