Osmaniye'de benzin deposunda uyuşturucu bulunan otomobildeki 5 kişi tutuklandı
Osmaniye'de otomobilin benzin deposuna gizlenmiş 10 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Osmaniye'de otomobilin benzin deposuna gizlenmiş 10 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında bir otomobili durdurdu.
Narkotik detektör köpeğiyle yapılan aramada, otomobilin benzin deposuna gizlenmiş 10 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ile 252 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Ekipler araçta bulunan 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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