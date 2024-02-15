Otomobilin yakıt deposundan 10 kilo uyuşturucu çıktı

OSMANİYE’de polisin şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde hassas burunlu narkotik köpekle yapılan aramada, yakıt deposuna gizlenmiş poşetlerin içerisinde 10 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent güzergahları kullanılarak uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Oluşturulan kontrol noktasında durdurulan şüpheli bir otomobilde hassas burunlu narkotik köpekle arama yapıldı. Otomobilin yakıt deposu içerisine gizlenmiş 15 parça halinde poşetlere sarılı, 10 kilo 250 gram uyuşturucu skunk maddesi, 252 sentetik ecza ve 11,37 gram fubinaca ele geçirildi. Gözaltına alınan Ramazan Ç., Polat G., Furkan K., Yusuf A. ve Ömer Faruk K. sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

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