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        Sahte kimlikle başkalarının yerine SRC sınavına giren 15 kişi yakalandı

        OSMANİYE'de sahte kimlik düzenleyerek, başkalarının yerine SRC sınavına giren 15 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Şanlıurfa'dan batı illerine giderek başkalarının yerine sahte kimlikle 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu'na göre yük ve yolcu taşıyan araç sahiplerinin almakla yükümlü oldukları Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC) sınavına giren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 15 sahte kimlik kartı ve cep telefonu ele geçirildi. Olayda organizatör oldukları değerlendirilen Mazlum B. ve Muhittin B., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 10:09 Güncelleme: 18.02.2024 - 10:09
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        Sahte kimlikle başkalarının yerine SRC sınavına giren 15 kişi yakalandı
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        OSMANİYE’de sahte kimlik düzenleyerek, başkalarının yerine SRC sınavına giren 15 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Şanlıurfa’dan batı illerine giderek başkalarının yerine sahte kimlikle 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu'na göre yük ve yolcu taşıyan araç sahiplerinin almakla yükümlü oldukları Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC) sınavına giren şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 15 sahte kimlik kartı ve cep telefonu ele geçirildi. Olayda organizatör oldukları değerlendirilen Mazlum B. ve Muhittin B., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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