Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 22 şüpheli tutuklandı

        Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 90 şüpheliden 22'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.02.2024 - 16:24 Güncelleme: 19.02.2024 - 16:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 22 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Osmaniye'de çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 90 şüpheliden 22'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 12-18 Şubat’ta kent genelinde yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 90 şüpheli yakalandı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 22'si tutuklandı.

        Uygulamalarda, ruhsatsız 11 tabanca ve 7 av tüfeği ile 55,33 gram uyuşturucu, hassas terazi ve çalıntı 2 motosiklet ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Tekel bayi vahşeti davasında şoke eden sözler!
        Tekel bayi vahşeti davasında şoke eden sözler!
        Kedi vahşetinde tahliyenin gerekçesi belli oldu!
        Kedi vahşetinde tahliyenin gerekçesi belli oldu!
        "Putin'in Navalny'i neden öldürdüğünü biliyoruz"
        "Putin'in Navalny'i neden öldürdüğünü biliyoruz"
        Beşiktaş sözleşmesini feshetti!
        Beşiktaş sözleşmesini feshetti!
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Fatih Karahan başkanlığında faiz kararı ne olacak?
        Mekanlardaki bilinen uygulamaya vize
        Mekanlardaki bilinen uygulamaya vize
        İliç'te birinci hafta! İşçiler aranıyor
        İliç'te birinci hafta! İşçiler aranıyor
        Savcılar bu soruya cevap arıyor! Denizcilerin HTS kayıtları incelenecek!
        Savcılar bu soruya cevap arıyor! Denizcilerin HTS kayıtları incelenecek!
        Amonyak gazı faciasında flaş gözaltılar!
        Amonyak gazı faciasında flaş gözaltılar!
        Onsuz 2.5 ay böyle geçti!
        Onsuz 2.5 ay böyle geçti!
        Bu kez kadın maganda takip etti, yol kesti!
        Bu kez kadın maganda takip etti, yol kesti!
        Dört Büyükler ekonomik olarak sınıfta kaldı!
        Dört Büyükler ekonomik olarak sınıfta kaldı!
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        "Kana kana su içmeyi Allah nasip edecek mi" dedi! Ertesi gün mucize yaşandı
        İsrail, Brezilya Devlet Başkanını 'istenmeyen kişi' ilan etti
        İsrail, Brezilya Devlet Başkanını 'istenmeyen kişi' ilan etti
        Çeyrek altın üretiminde büyük artış
        Çeyrek altın üretiminde büyük artış
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        100 küsur sene önce Almanlar’dan aldığımız Kara Kuvvetleri forsunu nihayet millîleştirebildik
        Düğün bayramdan sonra
        Düğün bayramdan sonra
        Santos kararını verdi!
        Santos kararını verdi!
        Haluk Levent'ten çağrı
        Haluk Levent'ten çağrı
        Barış Alper'in fiziksel gelişimi
        Barış Alper'in fiziksel gelişimi

        Benzer Haberler

        Osmaniye'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
        Osmaniye'de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 2 zanlı tutuklandı
        Sahte kimlikle başkalarının yerine SRC sınavına giren 15 kişi yakalandı
        Sahte kimlikle başkalarının yerine SRC sınavına giren 15 kişi yakalandı
        Osmaniye'de 6 firari hükümlü yakalandı
        Osmaniye'de 6 firari hükümlü yakalandı
        Osmaniye'de yakalanan 6 firari hükümlü cezaevine gönderildi
        Osmaniye'de yakalanan 6 firari hükümlü cezaevine gönderildi
        Kusma şikayetiyle başvurduğu hastanede mide ve bağırsağından 2 kilogram kıl...
        Kusma şikayetiyle başvurduğu hastanede mide ve bağırsağından 2 kilogram kıl...
        Otomobilin yakıt deposundan 10 kilo uyuşturucu çıktı
        Otomobilin yakıt deposundan 10 kilo uyuşturucu çıktı