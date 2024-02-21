Osmaniye'de tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Cafer A. idaresindeki 46 LD 970 plakalı otomobil, Kadirli-Andırın kara yolu Sarıtanışmanlı köyü yakınlarında Bayram Ç'nin kullandığı 80 KB 189 plakalı tırla çarpıştı.
Otomobil sürücüsü Cafer A. ile aynı araçta bulunan Talha A. yaralandı.
Yaralılar, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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