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        Osmaniye'de tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 10:47 Güncelleme: 21.02.2024 - 10:47
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        Osmaniye'de tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Cafer A. idaresindeki 46 LD 970 plakalı otomobil, Kadirli-Andırın kara yolu Sarıtanışmanlı köyü yakınlarında Bayram Ç'nin kullandığı 80 KB 189 plakalı tırla çarpıştı.

        Otomobil sürücüsü Cafer A. ile aynı araçta bulunan Talha A. yaralandı.

        Yaralılar, kaza yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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