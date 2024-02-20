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        TVF Erkekler 2. Ligi'nde yarı final etabı Osmaniye'de başladı

        Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2. Ligi yarı final müsabakaları, Osmaniye'de başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 17:50 Güncelleme: 20.02.2024 - 18:07
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        TVF Erkekler 2. Ligi'nde yarı final etabı Osmaniye'de başladı
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        Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 2. Ligi yarı final müsabakaları, Osmaniye'de başladı.

        Tosyalı Spor Kompleksi'ndeki müsabakalarda, 8 takım filede mücadele ediyor.

        Tek devreli lig usulü oynanan yarı final müsabakalarında Doğu Akademispor, Seyhan Belediyesi, Erciş Belediyesi, Karapınar And. Leoparları Birlik Akademi, Serik Belediyesi, Kayapınar Halk Eğitim, Yıldızlar Topluluğu All Star, Sungurlu Belediyesi takımları yer alıyor.

        Günün oynanan ilk maçında, Doğu Akdemispor rakibi Seyhan Belediyesi'ni 3-1 yendi.

        Üç gün sürecek yarı final maçları sonunda 1. ve 2. olan takımların final etabına yükselecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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