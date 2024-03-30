Osmaniye'de 34 düzensiz göçmen yakalandı

Yakalanan 34 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Ekipler, kovalamaca sonucu durdurduğu otomobilde 5, uygulama noktasında arama yaptıkları 2 araçta da 14 düzensiz göçmen yakaladı.

Bu kapsamda ekipler, şüphelendikleri bir minibüsü durdurmak istedi.

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