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        Osmaniye'de tarihi eser operasyonunda sikke ve objeler ele geçirildi

        Osmaniye'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda, 477 sikke ve bronz objeler ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2024 - 15:38 Güncelleme: 27.03.2024 - 15:38
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        Osmaniye'de tarihi eser operasyonunda sikke ve objeler ele geçirildi
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        Osmaniye'de düzenlenen tarihi eser operasyonunda, 477 sikke ve bronz objeler ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente tarihi eser getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, Osmaniye Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde durdurdukları şüphelinin üzerinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 477 sikke ve bronz objeler ele geçirdi.

        Şüpheli gözaltına alındı, ele geçirilen sikke ve objeler müze müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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