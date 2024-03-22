Osmaniye'de temelinde kayma meydana gelen ev tahliye edildi
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, yağmur nedeniyle temelinde kayma meydana gelen ev tahliye edildi.
Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, yağmur nedeniyle temelinde kayma meydana gelen ev tahliye edildi.
Çamlıca Mahallesi'nde Yılmaz Örken'e ait yamaca kurulu 2 katlı müstakil evin temelinde, iki gündür etkili olan yağmur sonrası kayma meydana geldi.
Evde oturanların haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, evin istinat duvarının bulunmadığını tespit etti.
Beton ve kirişlerinde çatlaklar oluşan ev tahliye edildi.
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