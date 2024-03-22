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        Osmaniye'de temelinde kayma meydana gelen ev tahliye edildi

        Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, yağmur nedeniyle temelinde kayma meydana gelen ev tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 11:32 Güncelleme: 22.03.2024 - 11:32
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        Osmaniye'de temelinde kayma meydana gelen ev tahliye edildi
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        Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, yağmur nedeniyle temelinde kayma meydana gelen ev tahliye edildi.

        Çamlıca Mahallesi'nde Yılmaz Örken'e ait yamaca kurulu 2 katlı müstakil evin temelinde, iki gündür etkili olan yağmur sonrası kayma meydana geldi.

        Evde oturanların haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen belediye ekipleri, evin istinat duvarının bulunmadığını tespit etti.

        Beton ve kirişlerinde çatlaklar oluşan ev tahliye edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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