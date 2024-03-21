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        Osmaniye'de horoz dövüştüren 94 kişiye 603 bin lira ceza

        Osmaniye'de, horoz dövüştüren 94 kişiye 603 bin lira ceza verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2024 - 15:38 Güncelleme: 21.03.2024 - 15:38
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        Osmaniye'de horoz dövüştüren 94 kişiye 603 bin lira ceza
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        Osmaniye'de, horoz dövüştüren 94 kişiye 603 bin lira ceza verildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, horoz dövüşü yaptırıldığı ihbarı üzerine Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

        Operasyonda, horoz dövüştürdüğü tespit edilen 94 kişiye toplam 603 bin lira ceza kesildi, 4 kişi hakkında da "Kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

        Ekipler, iş yerini mühürleyerek, 14 horozu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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