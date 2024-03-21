Osmaniye'de horoz dövüştüren 94 kişiye 603 bin lira ceza

Ekipler, iş yerini mühürleyerek, 14 horozu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Operasyonda, horoz dövüştürdüğü tespit edilen 94 kişiye toplam 603 bin lira ceza kesildi, 4 kişi hakkında da "Kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, horoz dövüşü yaptırıldığı ihbarı üzerine Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

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