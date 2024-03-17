Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Osmaniye Haberleri

        Özgür Özel: Tayyip Bey Hatay'ı da kandırmış, Osmaniye'yi de kandırmış

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Kardeşim Osmaniye Cumhur İttifakı'nda, Hatay gibi 25 bin kişi değil; 1000 kişi vefat etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2024 - 13:47 Güncelleme: 17.03.2024 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özgür Özel: Tayyip Bey Hatay'ı da kandırmış, Osmaniye'yi de kandırmış
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Kardeşim Osmaniye Cumhur İttifakı'nda, Hatay gibi 25 bin kişi değil; 1000 kişi vefat etti. Hatay'ın 25'te 1'i kadar binaya ihtiyaç var. Toplu 25 bin konut vereceksin ama Hatay'da durum neyse, Osmaniye'de de durum öyle. Demek ki neymiş? İktidardan yana olmakla, aynı ittifakta olmakla sorun çözülmüyormuş. Demek ki neymiş? Tayyip Bey Hatay'ı da kandırmış, Osmaniye'yi de kandırmış" dedi.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye'deki seçim ofisinde partililerle buluştu. Özel'e, CHP'li milletvekilleri, belediye başkanları ve adayları ile parti teşkilatları eşlik etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketinde olduklarını hatırlatan Özel, "Bugün, sabah bir haber okuduk. Sayın Bahçeli bir kaza geçirmiş, omzu incinmiş, kolu incinmiş. Buradan memleketinden kendisine geçmiş olsun diyorum, saygılarımı iletiyorum" dedi.

        'İĞNEDEN İPLİĞE HER ŞEY ZAM'

        Osmaniye'nin emeklilerin başkenti olduğunu belirten Özel, "Tayyip Bey'in partisi iktidara geldiğinde en düşük emekli maaşı; 1,5 asgari ücretti. Size hiç karışmasa, size ilişmese, düzeninizi bozmasa, bugün asgari ücret 17 bin lira, en düşük emekli maaşı 26 bin lira olacaktı. Çıktı meydanlara, 'Emekliyi enflasyona ezdirmem, enflasyon oranında zam yapacağım' dedi, enflasyonu TÜİK'e hesaplattı. TÜİK neyin kısaltması? Tayyip'i Üzmeyen İstatistik Kurumu. Tayyip Bey'i üzmedi ama sizi üzdü. Enflasyon yüzde 120, TÜİK yüzde 68 hesaplıyor. Tayyip Bey, bu sene en düşük emekliye yüzde 33 verdi. 7 bin 500 lirayı 10 bin yaptı; o kadar. Şimdi iğneden ipliğe her şeye zam. Mesela bir şeye zam geleceğini nereden anlarsın? Mazot, benzin artarsa, iğneden ipliğe her şeye zam gelir. Tayyip Bey, 9 ay önce seçimlerde, 'Mazotu ucuzlatacağım' diye söz verdi değil mi? O gün mazot 19 liraydı, bugün 43 lira. Tayyip Bey'in geldiği gün, en düşük emekli maaşı ile 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün en düşük emekli maaşı, 10 bin lira; 2,5 çeyrek altın alıyor. Bir emekli cebindeki 1 çeyrek altını düşürse kahrolur değil mi? Bütün gün 'Nerede düşürdüm bunu' diye gezdiği yerleri arar. Her emekli 1 kere değil, her ay 1 çeyrek altın değil, 5,5 çeyrek altın kaybediyor" diye konuştu.

        'HERKESE PARA VAR, EMEKLİYE YOK'

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine yönelik 'Emeklileri kışkırtıyor' dediğini aktaran Özel, "Tayyip Bey doğru söylüyorsun. Emeklilerimizin diyarına geldim. Onları sana karşı kışkırtmaya geldim. Emeklilerin kışkırtılmak için, ayağa kalkmak için bana mı ihtiyacı var kardeşim? Bir hesap daha yapayım. Bu emeklilere sen bayram ikramiyesi falan vermiyordun. CHP Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, '2015 yılında emekliye bayram ikramiyesi' dedi. Sen dedin ki; 'Vermezler.' Baktı seçim gidiyor, 'Biz de vereceğiz' dedi. 2018 yılına kadar kulağının üstüne yattı, bir şey vermedi. 6 bayram, hep birlikte itiraz ettik. 'Tamam' dedi, 1000'er lira ikramiye verdi. Birer maaş dedik, '1000 lira yeter' dedi. O beğenmediğimiz 1000 lira 24 kilo kıyma alıyordu. Şimdi 3 bin lira alacaksınız. Git kasaba, 6 kilo kıyma alıyor. Ramazan, mübarek gündeyiz. Allah oruçlarınızı kabul etsin. 30 ramazan, 30 iftar sofrası, 30 sahur sofrası. Sonra bayram sofrası, çocuklar, torunlar. Sadece 6 yılda senin sofrandan, buzdolabından, tencerenden, ramazan yemeğinden, aşından, bayramın sofrasından evlatlarının kursağından, 18 kilo kıymayı eksiltmişler. Bu memlekette kime böyle davranıyorsunuz? Herkese para var, emekliye yok" dedi.

        'SİZE LAZIM OLAN PARAYI İLİÇ MADENİNE VERİYOR'

        Emeklilerin şartlarının iyileştirilmesi için sunduğu önerilerin kabul görmediğini anlatan Özel, şunları söyledi:

        "Gel, 'Emekli Kart çıkaralım' diyorum. En düşük emekli maaşını 1 asgari ücret yapalım. Emekliye 7'şer bin seyyanen zam yapalım. Emekli Kartl'a elektrik, su, doğal gaza, indirim yapalım. 1,5 aydır bunu söylüyorum, bana hesap yapıyor, '1,4 trilyon yapar' diyor. Bu yanlış, 'Bulamam' diyor. Sadece 2024'te bu İliç'teki 9 kişiyi öldüren altın madeni ve şirketlerin affedilen vergisi, o para 660 milyar lira. Size lazım olan parayı İliç madenine veriyor, 5'li çetesine veriyor, yol müteahhidine veriyor, geçiş garantili köprülere veriyor, kur korumalı mevduatçılara veriyor, emekliye gelince vermiyor. Seçimin ertesi günü, 1 Nisan'da eyvah acı reçete geldi, kemer sıkma geldi. Kemeri zenginler, patronlar, holding sahipleri sıkmıyor. Kemeri emekli, emekçi, esnaf, çiftçi, fıstık üreticisine sıktırıyorlar, başkasına değil."

        '100 DEPREMZEDENİN 93'ÜNE VERDİĞİ SÖZÜ TUTMADI'

        Özel, "Osmaniye'de 1010 vatandaşımızı kaybettik, Allah bir daha böyle deprem göstermesin. Tüm yerel yöneticilerin görevi doğal afetlere, sellere ve depremlere dirençli kentler yaratmak. Osmaniye'ye tüm Türkiye ile birlikte bir söz verildi. Tayyip Bey çıktı dedi ki; 'Türkiye'de 650 bin konuta ihtiyaç var. Bu konutları 1 yıl içinde yapacağız.' Dedik ki; 'Sen 1 yılda bunları yapmazsın.' 1 ay sonra '319 bin konut yapacağım' dedi. Şu ana kadar Türkiye'de 45 bin 900 konut teslim etti. Yüzde 7. 100 depremzedenin 93'üne verdiği sözü tutmadı. Yine konteynerlerde, yine çadırlardalar. Ama Osmaniye'ye geldiğimde de aynı ifadeyi kullanmıştım. Osmaniye Valisi karşı çıktı sonra da bir açıklama yaptı. Açıklama beni doğruluyordu ama o gün söyledim. 'Bakın Osmaniye'ye verilen sözü takip edeceğim, 1 yılın sonunda yüzde 10'unu bile vermiyorsunuz; kandırıyorsunuz' dedim. Aklı sıra beni yalanladı, verdiği rakamlar beni doğruladı. 6 Şubat'ın üstünden de 1 yıldan fazla geçti. Osmaniye'de konut ihtiyacı 20 bin 502. Kaç konut teslim ettiler? Bin 976, yüzde 9,6. Özgür Özel ne hesap ettiyse ne söylediyse öyle. Osmaniye'de 10 kişiden 1'i içeride, 9'u dışarıda. Şu an toplam 8 bin konutun ihalesi yapıldı, kimi temelde, kimi projede, kimi kaba inşaatta ama 12 bin 500 konuta da daha çivi çakılmadı, ihalesi bile yapılmadı. Şimdi görünen şudur; Osmaniye ve deprem bölgesi seçimden önce verilen sözler tutulmamıştır, yalnız bırakılmıştır. Peki, Hatay'a diyordun ki; 'Bak Hatay oyu bana vermedin, hizmet almadın, mahzun kaldın.' Hatay'ı geçmiş seçim için cezalandırıp gerçek seçim için tehdit ediyordu, şantaj yapıyordu. Kardeşim Osmaniye Cumhur İttifakı'nda, Hatay gibi 25 bin kişi değil; 1000 kişi vefat etti. Hatay'ın 25'te 1'i kadar binaya ihtiyaç var. Toplu 25 bin konut vereceksin ama Hatay'da durum neyse, Osmaniye'de de durum öyle. Demek ki neymiş? İktidardan yana olmakla, aynı ittifakta olmakla sorun çözülmüyormuş. Demek ki neymiş? Tayyip Bey Hatay'ı da kandırmış, Osmaniye'yi de kandırmış" diye konuştu.

        Özel, konuşmasının ardından bir dizi programa katılmak üzere Adana'ya hareket etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP'de büyük kurultay günü
        MHP'de büyük kurultay günü
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması
        İşte dev maçın 11'leri!
        İşte dev maçın 11'leri!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde sürücü serbest!
        Aci ailesini yıkan ikinci ölümde sürücü serbest!
        Arda Güler fırtınası! "Seçilmiş kişi"
        Arda Güler fırtınası! "Seçilmiş kişi"
        "Halk beni sokakta kucaklıyor"
        "Halk beni sokakta kucaklıyor"
        Dini nikahlı eşi ve yanındaki kişiyi öldürdü!
        Dini nikahlı eşi ve yanındaki kişiyi öldürdü!
        Serumlarda büyük tehlike!
        Serumlarda büyük tehlike!
        İki ayrı vahşette katillerin oyununu cinayet masası bozdu!
        İki ayrı vahşette katillerin oyununu cinayet masası bozdu!
        Antibiyotikler neden önerilen süre, saat ve dozda kullanılmalı?
        Antibiyotikler neden önerilen süre, saat ve dozda kullanılmalı?
        İptal edilen penaltı doğru karar mı?
        İptal edilen penaltı doğru karar mı?
        "Hayır ölmedim"
        "Hayır ölmedim"
        Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı!
        Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı!
        "Doğru kararı vermişim"
        "Doğru kararı vermişim"
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        İkili mi ikilik mi?
        İkili mi ikilik mi?
        Rusya'da seçimin son günü
        Rusya'da seçimin son günü
        Kedisini öldüren köpeği hortumla dövdü
        Kedisini öldüren köpeği hortumla dövdü
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Santos'tan istifa sorusuna yanıt!
        Santos'tan istifa sorusuna yanıt!

        Benzer Haberler

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye'de konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye'de konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, Osmaniye Düziçi'nde "halk buluşması"na katıldı:
        CHP Genel Başkanı Özel, Osmaniye Düziçi'nde "halk buluşması"na katıldı:
        Osmaniye'de refüje bırakılan çanta, bomba paniğine neden oldu
        Osmaniye'de refüje bırakılan çanta, bomba paniğine neden oldu
        Osmaniye'de "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası" başladı
        Osmaniye'de "Evinin Sultanları Voleybol Turnuvası" başladı
        Osmaniye'de yolcu otobüsündeki bavulunda uyuşturucu bulunan zanlı tutukland...
        Osmaniye'de yolcu otobüsündeki bavulunda uyuşturucu bulunan zanlı tutukland...
        BBP Genel Başkanı Destici, Osmaniye'de seçim koordinasyon merkezi açılışına...
        BBP Genel Başkanı Destici, Osmaniye'de seçim koordinasyon merkezi açılışına...